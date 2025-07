Giulia De Lellis indossa il pigiama per la cena con amici | niente griffe il look è low-cost

Cosa ha indossato Giulia De Lellis in gravidanza per partecipare a una cena con gli amici? Un pigiama low-cost: ecco chi lo ha firmato e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - lellis - pigiama - cena

