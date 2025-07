Giubileo Papa Leone e la sorpresa ai giovani nella Messa di benvenuto

Il Papa e la sorpresa di ieri sera ai giovani al termine della messa per il via ufficiale del loro Giubileo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giubileo, Papa Leone e la sorpresa ai giovani nella Messa di benvenuto

Nella serata di ieri, il Papa a sorpresa in mezzo ai 120mila ragazzi di fronte alla Basilica Vaticana per la Messa di apertura del Giubileo dei giovani. «Siete il sale della terra e la luce del mondo. L’umanità ha bisogno di speranza. Il mondo ascolti le vostre voci Vai su Facebook

