Giubileo Giovani 2025 Protezione Civile | Accoglienza a Fiera Roma scommessa che stiamo vincendo

“Ringrazio la disponibilitĂ di Fiera di Roma che ha dato degli spazi grandi e soprattutto climatizzati, il caldo è stato uno degli elementi di analisi che ci hanno portato a scegliere proprio questo posto. Ad oggi, la scommessa è quasi vinta, aspettiamo la fine però”. Lo ha detto Fabio Ciciliano, Capo dipartimento della Protezione civile a margine di una visita alla Fiera di Roma che in questi giorni del Giubileo dei Giovani 2025 ospiterĂ 22mila persone. “ Ventiduemila ragazzi è una cittĂ , qui si dorme, si mangia, si spostano verso il centro di Roma. Un gradissimo sforzo organizzativo ed oggi diciamo che la prova si sta superando, aspettiamo la fine però i padiglioni sono pieni, i ragazzi sono sereni, soddisfatti di partecipare ovviamente ad un importante momento religioso ma anche di poter visitare Roma”, prosegue il funzionario. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo Giovani 2025, Protezione Civile: “Accoglienza a Fiera Roma scommessa che stiamo vincendo”

In questa notizia si parla di: roma - fiera - giubileo - giovani

La Fiera punta a migliorare la logistica, in vista del Ttg torna il volo aereo Rimini-Roma - Un nuovo scenario si apre sull’orizzonte del turismo e dell’ospitalità . Dall’8 al 10 ottobre 2025, Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community, organizzate da Italian Exhibition Group, tornano protagoniste alla Fiera di Rimini, pronte a riunire l’intero ecosistema turistico e.

Torna la 3° edizione di Agricountry Fair, la fiera del country alle porte di Roma - Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, torna alle porte di Roma “Agricountry Fair”, la manifestazione che ha attirato gruppi di visitatori e famiglie da tutto il Lazio.

Lipedema, diagnosi e approcci integrati: Fiera Roma ospita il congresso globale per gli specialisti - Il lipedema è una patologia ancora poco conosciuta e sottodiagnosticata. Si tratta di una condizione cronica che colpisce, principalmente, le donne, e si manifesta con un accumulo anomalo e doloroso di tessuto adiposo, principalmente localizzato a livello di gambe, glutei e braccia.

Sono 25 mia i giovani ospitati alla Fiera di Roma per i #GiubileodeiGiovani , decine e decine le nazionalità rappresentate. E fondamentale è l'apporto dei 250 volontari. Vai su X

25.000 giovani in arrivo a Fiera Roma per il Giubileo dei Giovani. In occasione del Giubileo dei Giovani, Fiera Roma si trasforma in un grande centro di accoglienza: una “città nella città ” attiva giorno e notte, pronta a ospitare migliaia di pellegrini da ogni part Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani, disponibile online il vademecum dedicato a coloro che alloggeranno a Nuova Fiera di Roma; Giubileo dei giovani: la Fiera di Roma, cuore dell’accoglienza; Alla Fiera di Roma tra zaini e sacchi a pelo: Non vediamo l'ora di rivedere il Papa.

La città dei ragazzi: 22mila giovani alla Fiera di Roma per il Giubileo - Condivisione di spazi e pochi cellulari, un grande sforzo organizzativo per assicurare ai giovani da tutto il mondo riuniti a Roma per il Giubileo dei Giovani assistenza, acqua, cibo e un ricovero sic ... Scrive msn.com

Per il Giubileo giovani alla fiera di Roma, in 25mila tra preghiera e condivisione - Videonews dalla nostra inviata - La fiera di Roma sta ospitando in questi giorni i 25mila pellegrini, arrivati nella Capitale da ogni parte del mondo, per vivere il Giubileo dei giovani, in programma il 2 e 3 agosto. Segnala adnkronos.com