Giubileo Giovani 2025 Gualtieri e Rocca al raduno degli scout | Funziona tutto alla perfezione

Non ha resistito al richiamo degli scout e in ricordo dei suoi sette anni da “lupetto” anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha voluto partecipare all’ appuntamento che l’Agesci ha fissato per oggi alla chiesa di Santi Pietro e Paolo. L’occasione ovviamente il Giubileo dei Giovani. “Sta andando tutto bene – ha detto il sindaco all’ingresso della Chiesa – tutto sta funzionando a dovere. non ci sono state criticità e Roma piena di questi ragazzi felici, sereni, gioiosa è bellissima”. Con lui anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Un primo bilancio è estremamente positivo- ha ribadito – l volontariato è organizzato, i mezzi sono pronti insomma tutto sta funzionando. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo Giovani 2025, Gualtieri e Rocca al raduno degli scout: "Funziona tutto alla perfezione"

