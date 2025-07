Giubileo dei giovani mons Baturi | La speranza ha bisogno di attesa

Giubileo della gioventĂą, l’intervista al segretario generale della CEI mons Baturi: “La speranza ha bisogno di attesa, ha bisogno di scoperte e la scoperta di sĂ© è il tema di oggi qui è fondamentale, ma uno scopre se stessa attraverso gli incontri con gli altri, attraverso le pro della realtĂ , considerando se stesso giĂ una scoperta a cui ci introduce in modo pieno solo Dio che in Cristo si è rivelato colui che conosce il segreto del cuore. Intervista di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giubileo dei giovani, mons. Baturi: “La speranza ha bisogno di attesa”

Lettera pastorale dell’Arcivescovo Giuseppe Baturi per il Giubileo 2025; Domenica 29 giugno si celebra la Giornata per la Carità del Papa; Al via «Mi Fido di Noi», segno concreto del Giubileo, per chi è in difficoltà .

