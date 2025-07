Giubileo dei Giovani in 70mila domani a San Pietro E spunta il ‘Bignami’ della confessione facile

San Pietro cuore del mondo. Ieri è iniziata l’accoglienza di oltre 100.000 giovani  provenienti da tutto il mondo per la Santa Messa di apertura del Giubileo dei Giovani, l’evento più atteso dell’Anno Santo, che si è aperto con la celebrazione presieduta da monsignore Rino Fisichella, incaricato dell’organizzazione del Giubileo 2025. Per permettere una piena partecipazione anche a chi non trova posto in Piazza San Pietro, sono stati allestiti maxischermi lungo via della Conciliazione. Giubileo dei Giovani, sabato e domenica il clou a Tor Vergata. Oggi si prosegue in vista del clou d i sabato 2 agosto e domenica 3 a Tor Vergata con Papa Leone XIV che arriverà in elicottero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giubileo dei Giovani, in 70mila domani a San Pietro. E spunta il ‘Bignami’ della confessione facile

Papa Leone XIV in Piazza San Pietro per Giubileo giovani - Papa Leone XIV ha fatto un'apparizione a sorpresa in piazza San Pietro per salutare i giovani cattolici presenti. Si legge su tg24.sky.it

Giubileo dei giovani, in 120.000 in piazza San Pietro: dal Papa saluto a sorpresa - 000 in piazza San Pietro per il Giubileo dei giovani, con una sorpresa: è arrivato il Papa per salutare i tanti presenti alla messa di benvenuto. Secondo msn.com