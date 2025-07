Giubileo dei giovani | in 300 dalla Tuscia migliaia sono passati per Viterbo anche il vescovo più giovane al mondo | FOTO

Gli oltre trecento giovani della pastorale giovanile diocesana del capoluogo e di Civita Castellana sono partiti lunedì 28 luglio dal lago di Vico. Dopo un momento di introduzione e preghiera presieduto dal vescovo Marco Salvi e da don Luigi Fabbri, è iniziato il cammino che a tappe li sta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

MANDATO AI PELLEGRINI PER IL GIUBILEO DEI GIOVANI 25 giovani della nostra Comunità sono pronti a partire per il Giubileo dei Giovani. Maria Giulia, vice direttrice della Pastorale Giovanile diocesana, a nome del Vescovo ha consegnato ai ragazzi il ma Vai su Facebook

Vescovo Giuliano: 350 giovani in partenza per il loro Giubileo https://vicenzareport.it/provincia/vescovo-giuliano-350-giovani/?feed_id=19693&_unique_id=68879644233e9&utm_source=Twitter&utm_medium=Mario&utm_campaign=FS%20Poster… Vai su X

A Roma per il Giubileo dei giovani 300 mantovani con il vescovo Busca; GIUBILEO DEI GIOVANI, IL VESCOVO SORRENTINO “GESÙ È GIOIA”; Giubileo dei giovani: per 300 pellegrini marchigiani tappa a Macerata. Mons. Marconi (vescovo), “noi adulti dovremmo trarre esempio da loro”.

Giubileo giovani: l’incontro col vescovo Gambelli - Nel cuore del Giubileo dei Giovani, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025, si svolgerà a Roma l’iniziativa “12 parole per dire speranza”, un percorso di ascolto e confronto articolato in incontri tema ... Da toscanaoggi.it

Giubileo dei giovani. La gioia dei ragazzi peruviani per l’incontro con Leone XIV - “Questo è molto importante: ciò che sperimenterete qui non sia solo per voi stessi. Scrive agensir.it