Giubileo dei Giovani il saluto a sorpresa di papa Leone ai pellegrini | Ci vediamo a Tor Vergata

Un lungo in giro in papamobile per salutare i 120 mila giovani presenti in piazza. Papa Leone ha voluto fare una sorpresa alle ragazze e ai ragazzi presenti fuori dalla Basilica di San Pietro martedì 29 luglio per la Messa di benvenuto per il Giubileo dei Giovani, in programma il 2 e 3 agosto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

