Giubileo dei Giovani | gendarmi e carabinieri in soccorso di una giovane pellegrina francese

Mercoledì mattina i carabinieri della stazione di Roma San Pietro sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di San Pietro a seguito di una richiesta d'intervento per una ragazza francese di 21 anni

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Il Giubileo dei Giovani 2025 promuove l'inclusione attiva delle persone con disabilità , un esempio concreto di rispetto e piena attuazione dei diritti. Vai su Facebook

Giubileo dei giovani, intossicazione alimentare per 21 pellegrini: indagano i carabinieri - Serata da dimenticare per un gruppo di pellegrini polacchi che, domenica sera 27 luglio, si è sentito male, probabil ... Lo riporta informazione.it