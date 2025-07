Giubileo dei Giovani con Acea i ragazzi diventano custodi dell’acqua E non restano a secco

Un’iniziativa di sostegno e, insieme, di sensibilizzazione. È quella messa in campo da Acea in occasione del Giubileo dei giovani, in corso a Roma. La società , il primo operatore idrico in Italia e tra i primi in Europa, ha deciso di sostenere le migliaia di ragazzi già arrivati e in arrivo nella Capitale garantendo loro la disponibilità di acqua, tramite una condotta appositamente realizzata a Tor Vergata e con la distribuzione, grazie ad autobotti, durante gli eventi in programma. Inoltre, durante la settimana l’Azienda sensibilizzerà migliaia di giovani, accompagnandoli a scoprire il proprio ruolo di “custodi dell’acqua” e mostrando concretamente che ciascuno di loro rappresenta “la goccia” decisiva per un futuro sostenibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

