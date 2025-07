Giubileo dei Giovani arriva Alfio Russo | a 14 anni porta il jazz e la passione sul palco del 2 agosto

A soli 14 anni, il giovane sassofonista siciliano Alfio Russo, sarà tra i protagonisti dell’evento organizzato in vista del Giubileo dei Giovani. Il prossimo 2 agosto l’artista salirà sul palco allestito nell’area dell’Università di Tor Vergata, portando la sua musica e la sua energia – insieme al suo messaggio di fede – in un evento che si preannuncia intenso e partecipato. Leggi anche: — Giubileo dei Giovani: bus e treni fino a tardi per tutti Alfio Russo al Giubileo dei Giovani con il suo Sax. Ha soli 14 anni ma è già reduce da importanti esperienze musicali e televisive. Il suo nome è Alfio Russo e sarà tra gli artisti chiamati ad animare il Giubileo dei Giovani, in programma il 2 e 3 agosto a Tor Vergata. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - alfio - russo

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani, arriva Alfio Russo: a 14 anni porta il jazz e la passione sul palco del 2 agosto; Al via il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani; Dal 30 maggio all'1 giugno a Roma il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani.

Giubileo dei Giovani, arriva Alfio Russo: a 14 anni porta il jazz e la passione sul palco del 2 agosto - Il giovane sassofonista Alfio Russo sarà tra coloro che animeranno il Giubileo dei Giovani il prossimo 2 agosto. Lo riporta msn.com

Giubileo dei Giovani, pronto il piano sosta per i bus turistici ... - Il Giubileo dei Giovani Continuano, quindi, i preparativi per quello che, a tutti gli effetti, è l'evento più atteso del Giubileo 2025. Come scrive romatoday.it