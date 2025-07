Non chiamatela Giornata mondiale della gioventù. Nonostante il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, l’abbia più volte chiamata “Gmg” nella conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta nella Sala Stampa della Santa Sede. La denominazione, infatti, è un problema “politico”, e non semplicemente linguistico, all’interno della Curia romana. Le Giornate mondiale della gioventù sono di competenza del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, guidato dal suo prefetto, il cardinale Kevin Joseph Farrell, mentre il Giubileo della speranza, tuttora in corso, è stato affidato da Papa Francesco alla regia dell’arcivescovo Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giubileo dei giovani a Roma, il debutto di Leone XIV con i ragazzi del mondo e la sfida alla generazione Wojtyla