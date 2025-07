Giubileo dei giovani 70 prigionieri nella stazione di Ottavia | la prima notte dei pellegrini nella Capitale

Dovevano vivere un momento di fede e spiritualità con il Giubileo dei giovani, invece la loro prima notte a Roma si è trasformata in una disavventura. Settanta pellegrini spagnoli, arrivati nella Capitale poco dopo la mezzanotte, sono rimasti bloccati nella stazione ferroviaria di Ottavia senza riuscire a uscire. Appena scesi dal treno, infatti, i fedeli si sono trovati i cancelli d'uscita sbarrati. A quel punto, dopo vari tentativi andati a vuoto, hanno allertato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono messi in contatto con il personale della vigilanza privata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giubileo dei giovani, 70 "prigionieri" nella stazione di Ottavia: la prima notte dei pellegrini nella Capitale

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell'accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L'evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto.

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall'Italia e dall'estero.

