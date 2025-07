Giubileo dei Giovani 2025 | dalle Marche 900 ragazzi partiti verso Roma e papa Leone XIV

Loreto, 30 luglio 2025¬†- √ą iniziato dalla¬† Santa Casa di Loreto ¬†il cammino dei¬†giovani marchigiani¬†verso Roma. In occasione del¬†Giubileo¬†a loro dedicato, i¬† cento ragazzi¬†dell‚ÄôArcidiocesi di Ancona-Osimo, accompagnati da monsignor Angelo Spina, si sono uniti agli altri 800 provenienti da tutte le Marche per partecipare alla Santa Messa iniziale nella Basilica di Loreto, casa del s√¨, casa dei giovani. L‚ÄôArcivescovo ha salutato nella piazza i ragazzi, don Alessio, don Lorenzo, don Samuele, don Massimiliano e ha augurato loro un buon cammino. Insieme sono poi entrati nella Basilica √® iniziata la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant‚ÄôAngelo in Vado e delegato per la Pastorale Giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

