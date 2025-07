Giubileo degli influencer cattolici ci siamo stati e sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più

Tra messe (tante) e poca azione abbiamo passato due giorni tra i creator che dedicano la loro attività a Gesù per farci raccontare come funziona la loro nicchia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Giubileo degli influencer cattolici, ci siamo stati e sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più

In questa notizia si parla di: giubileo - influencer - cattolici - siamo

La parola del Signore corre sul web, a Roma il Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici - Non sono proprio delle web star ma hanno comunque un seguito importante. Nel week end del 28 e 29 luglio si svolgerà il Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici.

Giubileo, a Roma in arrivo mille ‘influencer di Dio’ da tutto il mondo - (Adnkronos) – Gli 'influencer di Dio' si danno appuntamento a Roma da tutto il mondo. Saranno in mille gli influencer cattolici che si incontreranno a Roma i prossimi 28 e 29 luglio in occasione del Giubileo dedicato ai missionari digitali.

Giubileo, a Roma il prete influencer con più follower: “Anche sui social si porta il messaggio di Dio” - Il 28 e 29 luglio prossimi al Giubileo degli ‘influencer di Dio’ ci sarà anche il prete più influencer, seguito da milioni di follower.

“Stiamo vivendo in queste ore il Giubileo dei missionari digitali e influencer cattolici, un evento unico, il primo nella storia. Questo ci fa... Vai su Facebook

Mons. Lucio Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione: noi siamo con voi! Vai su X

Siamo stati al Giubileo degli influencer cattolici e sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più; Giubileo dei Giovani, l'arrivo a sorpresa del Papa: Siete luce del mondo, urliamo insieme la pace; Youth: 5 contenuti sul Giubileo dei Giovani e il Giubileo degli influencer.

Il Papa agli influencer cattolici: “I follower non contano, costruite reti d’amore” - Ai giovani catecumeni francesi: “No alla cultura della morte e alla sessualità che diventa ... Scrive repubblica.it

Siamo stati al Giubileo degli influencer cattolici e sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più - Tra messe (tante) e poca azione abbiamo passato due giorni tra i creator che dedicano la loro attività a Gesù per farci raccontare come funziona la loro nicchia ... Segnala wired.it