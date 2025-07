Giro di Vallonia 2025 | Clément Izquierdo si aggiudica l’ultima tappa generale a Strong Milesi terzo

Ultima <strong>tappa scoppiettante al Giro di Vallonia 2025. La quinta frazione ha visto partenza ed arrivo a Bertrix e diversi strappi sul finale che hanno frazionato il plotone. Ad aggiudicarsi la gara è uno dei fuggitivi: il francese Clément Izquierdo, che ha conquistato la prima vittoria della carriera. Il transalpino è riuscito ad anticipare l’arrivo del plotone, rimontante ad alta velocità. Seconda posizione per il neozelandese Corbin Strong: per l’uomo della Israel – Premier Tech c’è l’ufficialità della conquista della classifica generale. Secondo podio nel giro di pochi giorni per Lorenzo Milesi: l’azzurro della Movistar centra il terzo gradino del podio al termine di un’altra gara all’attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Vallonia 2025: Clément Izquierdo si aggiudica l’ultima tappa, generale a Strong. Milesi terzo

In questa notizia si parla di: giro - vallonia - clément - izquierdo

Giro di Vallonia 2025: clamorosa vittoria in volata per il 2005 Davide Donati - Dopo Jonathan Milan, che si è aggiudicato due tappe al Tour de France e anche la Maglia Verde a Parigi, ecco che un nuovo velocista italiano si sta affacciando nel World Tour e può far sognare il Tricolore.

Giro di Vallonia 2025: Mathias Vacek conquista la quarta tappa. Corbing Strong guida la generale - Si conclude con il successo di Mathias Vacek la quarta tappa del Giro di Vallonia 2025. Il ceco della Lidl-Trek è stato l’assoluto protagonista della frazione, attaccando sull’ultima salita, la Côte de la Haute Rochette, e beffando il gruppo per pochi secondi sull’arrivo di Seraing.