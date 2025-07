Girava con manette e pistola Ma erano false | denunciato 19enne

È stato trovato in strada con manette, una pistola ad aria compressa e una paletta: un 19enne, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con le accuse di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e possesso di segni distintivi contraffatti. Il giovane, una serata della scorsa settimana, è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Scandiano mentre si trovava in un parcheggio pubblico, poco illuminato, situato in via Fogliani a Scandiano. I militari dell’Arma erano impegnati in un normale servizio perlustrativo nella zona. Durante le procedure di identificazione, il ragazzo era in possesso di un paio di manette in metallo agganciate sul fianco della sua cintura e anche di una paletta segnaletica di colore bianco e rosso, priva di scritte, che custodiva all’interno dei propri pantaloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: manette - pistola - denunciato - 19enne

Scudetto Napoli, tre feriti nei festeggiamenti. In manette Tiktoker con pistola - (Adnkronos) – Una decina di rapine, diverse aggressioni, veicoli modificati per la festa e abbandonati, tre feriti per accoltellamenti e un Tiktoker arrestato perché armato di pistola.

Scandiano. In giro con pistola, paletta e manette, a casa aveva una finta polo della Polizia: denunciato https://24emilia.com/scandiano-in-giro-con-pistola-paletta-e-manette-a-casa-una-finta-polo-della-polizia-denunciato/… Vai su X

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Martedì 29 Luglio 2025 Con Nicolò Valli, Evaristo Sparvieri e Miriam Figliuolo Parliamo di - #Reggiana: è stata venduta? - 22 nuove telecamere a Reggio Emilia - A Scandiano fermato un 19enne c Vai su Facebook

Girava con manette e pistola. Ma erano false: denunciato 19enne; In strada con manette e pistola finta, in casa polo con la scritta 'Polizia': 19enne denunciato dai Carabinieri; Scandiano, a 19 anni anni in giro con manette agganciate alla cinta, paletta e pistola ad aria compressa.

Manette, paletta, pistola finta e una polo con scritta Polizia: 19enne denunciato a Scandiano - È stato fermato dai carabinieri durante un normale servizio perlustrativo, mentre si trovava in un parcheggio pubblico poco illuminato in via Fogliani a Scandiano. Scrive nextstopreggio.it

Manette, pistola, paletta e una polo finta della polizia: 19enne denunciato - SCANDIANO (Reggio Emilia) – I carabinieri di Scandiano hanno denunciato un ragazzo di 19 anni trovato in possesso di un paio di manette e una paletta bianca e rossa senza scritte, ma del tutto simile ... Riporta reggionline.com