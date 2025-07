Girato in buona parte a Villa Torlonia il film ' Zvanì' dedicato a Giovanni Pascoli sbarca a Venezia

Sbarca a Venezia Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli il film del regista Giuseppe Piccioni dedicato alla vita di Giovanni Pascoli e girato per buona parte a San Mauro Pascoli, suo paese di nascita. Il film tv sarà infatti presentato in anteprima il prossimo 31 agosto a Venezia nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

«Zvanì racconta il lato più intimo e nascosto di Giovanni Pascoli, quello che pochi conoscono davvero». Academy Two ha svelato la data di uscita di Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il nuovo film diretto da Giuseppe Piccioni, che debutterà in a Vai su Facebook

