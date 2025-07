Giovanili Inter, Bettella pronto per una nuova esperienza nel campionato cadetto! Il comunicato ufficiale dei giallorossi. Nuovo innesto per la retroguardia del Catanzaro: il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l’arrivo del difensore Davide Bettella, classe 2000, che ha firmato un contratto biennale con la societĂ calabrese. Nato a Padova, Bettella è un prodotto del settore giovanile dell’ Inter, dove ha mosso i primi passi della sua carriera calcistica. Successivamente si è trasferito all’ Atalanta, club con il quale ha compiuto il salto nel professionismo. Nel corso degli anni ha indossato diverse maglie tra Serie B e Serie C, maturando esperienza e soliditĂ difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovanili Inter, nuova esperienza in Serie B al Catanzaro per Davide Bettella! Il comunicato ufficiale dei calabresi