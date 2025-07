Giovane fugge e colpisce turisti

Panico, intorno alle ore 18 di ieri sul lungomare di Grottammare dove un giovane turista, problematico, ha dato in escandescenze procurando il ferimento di due persone. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, una della polizia locale e tre equipaggi della potes 118. L'accaduto dovrà essere accertato dai militari ma la dinamica viene ben descritta dalle persone presenti, compresa la titolare dello stabilimento balneare. Si tratta di un giovane, piuttosto robusto, ospite di un alloggio del luogo insieme ai genitori. Doveva stare in casa, ma poi si è allontanato ed ha raggiunto il lungomare, dando in escandescenze.

In questa notizia si parla di: giovane - fugge - colpisce - turisti

