Giornata in spiaggia con il cane | ecco cosa devi portare sempre con te per farlo stare bene

Non è una buona idea portare tutta la giornata un cane in spiaggia ma sicuramente passare delle ore al mare insieme è un'esperienza molto bella per l'animale e per voi. Importante è sapere come comportarsi ma anche cosa portarsi dietro per ogni evenienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giornata - spiaggia - cane - cosa

Giornata Mondiale della Biodiversità , ripulita la spiaggia dunale di Focene - Fiumicino, 24 maggio 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità , l’associazione Ambiente Mare Italia (Ami) ha organizzato una giornata di pulizia straordinaria della spiaggia dunale di Focene, situata nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Crotone, Olympic Sports Day 2025 una giornata di sport sulla spiaggia - Si è svolto questa mattina, 26 maggio,in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’Olympic Sports Day dell’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri, una manifestazione ludico-sportiva che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto.

Crotone, Olympic Sports Day 2025 una giornata di sport sulla spiaggia - Si è svolto questa mattina, 26 maggio,in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’Olympic Sports Day dell’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri, una manifestazione ludico-sportiva che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto.

https://www.robinsonpetshop.it/news/cane/cane-in-spiaggia-consigli-per-una-giornata-al-mare-sicura-e-divertente/ Vai su Facebook

Fermo, salvataggi in spiaggia e dimostrazioni con il cane Argo: grande partecipazione per la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento; Le spiagge per cani, ecco dov'è la più attrezzata in Toscana (e cosa la rende speciale); Le spiagge per i cani in Romagna: dove, come e quando andare al mare con gli amici a quattro zampe.

Cani in spiaggia: cosa dice la legge e come comportarsi per una vacanza serena - Negli ultimi anni le regole sono cambiate: oggi in molte spiagge italiane i cani possono entrare, ma con responsabilità. Scrive primonumero.it

Portare il cane in spiaggia senza stress: i consigli utili (e le cose da evitare) per una vacanza perfetta - Tutto quello che dovete sapere per portare il cane in spiaggia in sicurezza, senza rischi e nel rispetto delle regole locali ... Secondo grazia.it