Giornalisti | Mattarella ' uccisi a Gaza e in altre guerre martiri libertà informazione'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - A "Gaza si pretende di oscurare la realtà in atto. Impedire ai giornalisti di svolgere la propria funzione è imperdonabile. I giornalisti uccisi in questa come in altre guerre sono martiri della causa della libertà di informazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornalisti: Mattarella, 'uccisi a Gaza e in altre guerre martiri libertà informazione'

In questa notizia si parla di: giornalisti - mattarella - uccisi - gaza

Mattarella: ‘Operare contro le adulterazioni della realtà è dovere dei giornalisti’ - “Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà .

Gaza, uccisi per raccontare: 225 giornalisti caduti sotto le bombe. Mattarella: “Sempre più conflitti senza regole né misura” - La guerra a Gaza non è solo un inferno per civili, soldati e miliziani. È diventata, dati alla mano, il più vasto cimitero per la stampa mondiale.

Mattarella a Genova: giornalisti abusivi entrati con il pass stampa - Sono entrate con il pass stampa riservato ai giornalisti, pur non essendo iscritte in alcun modo all'ordine professionale: così diverse persone sono stati accreditate, martedì mattina, per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova in occasione dell’arrivo della nave.

Se esiste un punto di non ritorno dell’abiezione umana, beh, lo ha toccato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan. Che, in un discorso al Parlamento europeo, di cui è sventuratamente deputata, ha detto testuali parole: “I bambini di Gaza uccisi? Son Vai su Facebook

Gaza, Mattarella: Difficile vedere involontaria ripetizione di errori e non ostinazione a uccidere; Gaza, uccisi per raccontare: 225 giornalisti caduti sotto le bombe. Mattarella: Sempre più conflitti senza regole né misura; Spari indiscriminati, oltre 100 morti a Gaza. Tregua in Siria ma ancora scontri quasi 1000 morti - Israele si prepara a inviare attrezzature mediche a Sweida.

Giornalisti: Mattarella, 'uccisi a Gaza e in altre guerre martiri libertà informazione' - Impedire ai giornalisti di svolgere la propria funzione è imperdonabile. Segnala iltempo.it

Mattarella su presidente Rai, informazione libera, giornalisti Gaza, protagonismo dei potenti… - Mattarella su presidente Rai, informazione ... Si legge su msn.com