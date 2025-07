“Noi non abbiamo difeso una banca, abbiamo difeso gli interessi nazionali e quindi il Golden Power”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il question time in Aula alla Camera, mercoledì 30 luglio è tornato a sorvolare sul diritto comunitario. Giorgetti era stato chiamato in causa da Benedetto Della Vedova (gruppo misto – +Europa) sull’ingerenza del governo italiano nel tentativo di acquisizione di Bpm da parte di Unicredit, che ha visto Roma raggiungere l’obiettivo anche al costo di aprire uno scontro con la Commissione europea, l a quale a metĂ luglio ha duramente contestato per iscritto il ricorso dell’esecutivo al Golden Power. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgetti alla Camera ignora le prerogative di Bruxelles sul caso Unicredit-Bpm