Gimenez un ritorno da eroe al De Kuip | l’addio ufficiale al Feyenoord

Santiago Gimenez, il centravanti messicano ora al Milan, si prepara a un emozionante ritorno al De Kuip di Rotterdam. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gimenez, un ritorno da eroe al De Kuip: l’addio ufficiale al Feyenoord

Non brilla in campo, ma il De Kuip è tutto per lui: la notte di Gimenez al ritorno a Rotterdam.

Santiago Gimenez torna al De Kuip: il Feyenoord lo omaggerà all'intervallo dell'amichevole col Wolfsburg - L'attaccante del Milan sarà in Olanda nel fine settimana per riabbracciare il suo ex club. Come scrive calciomercato.com