Gigio Donnarumma niente rinnovo | con chi lo sostituisce il Psg

Gigio Donnarumma √® destinato a lasciare il Paris Saint Germain, probabilmente gi√† quest'estate. Il numero uno ha il contratto in scadenza con i parigini e le trattative per il rinnovo non sembrano portare da nessuna parte. Anche perch√© i campioni di Francia non vogliono accontentare le richieste dell'entourage del giocatore e le sue elevate pretese economiche. Cos√¨ l'azzurro si sta guardando intorno. Per l'ex Milan infatti le offerte non mancano. Soprattutto dalla Premier League, dove c'√® un disperato bisogno di qualcuno che sia in grado di difendere cos√¨ bene la propria porta. Ma dove andr√† Donnarumma? Al momento, ci sono due club su Gigio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Gigio Donnarumma, niente rinnovo: con chi lo sostituisce il Psg

In questa notizia si parla di: gigio - donnarumma - rinnovo - niente

Donnarumma fuori dalla top 11 della Ligue 1: premiati nove giocatori del PSG, ma non c’√® Gigio - Donnarumma fuori dalla top 11 della Ligue 1: premiati nove giocatori del PSG, ma non c'√® Gigio. Come miglior portiere √® stato scelto Chevalier del Lille.

Gigio Donnarumma, Boban attacca: "Storia poco dignitosa, per me..." - "Zorro" Boban è troppo rossonero per perdonare colui che fece lo gran rifiuto: Gigio Donnarumma. Come è noto il portierone della nazionale lasciò il Milan per inseguire i milioni di euro del Psg.

Inter-PSG, meglio Sommer o Donnarumma? La scelta di Giovanni Galli: ¬ęLa finale √® la loro rivincita, scelgo Gigio. Ma il portiere ideale √® un altro e gioca in Italia¬Ľ - Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Nazionale, sulla sfida tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions League La Champions League ha detto che Sommer e Donnarumma fanno la differenza e la sfida tra portieri render√† ancora pi√Ļ saporita la finale di Monaco tra Inter e Psg.

#Donnarumma: addio al #PSG, che ha l'accordo con Chevalier #calciomercato Vai su Facebook

Donnarumma-Psg, previsto incontro: le ultime sul rinnovo; Donnarumma e il rinnovo col Psg, fissato l'incontro decisivo: Gigio detta le condizioni. L'Inter e il City alla finestra; Donnarumma, niente rinnovo col PSG: futuro in Premier, al suo posto Chevalier.

Donnarumma, niente rinnovo col PSG: futuro in Premier, al suo posto Chevalier - Gigio Donnarumma potrebbe salutare il Paris Saint Germain a due mesi dalla vittoria della prima Champions League della storia dei parigini. Si legge su msn.com

Donnarumma-Psg, previsto un confronto a breve: la verità sull'Inter - Il portiere è in scadenza di contratto a giugno, manca ancora l'intesa sul rinnovo ma la priorità del giocatore rimane il club francese ... calciomercato.com scrive