L’ Inter resta protagonista, anche quando a parlare non è la dirigenza. In casa nerazzurra regna il silenzio ufficiale, ma si moltiplicano le indiscrezioni. Il mercato sembra seguire una linea precisa: pochi proclami, ma tanta operativitĂ . Giuseppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato e su alcune operazioni – come quella che riguarda Lookman – serve un’accelerazione. Le informazioni raccolte indicano con chiarezza che il club sta giĂ costruendo le basi per il futuro. Tra i tanti nomi che vengono accostati all’Inter, uno in particolare ora fa un clamoroso rumore: quello di Gigio Donnarumma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Gigio Donnarumma all'Inter", un terremoto: ecco cosa trapela