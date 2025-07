Giarre scoperto appartamento segreto di un 23enne | arrestato dai Carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga dei militari: sequestrati stupefacenti, munizioni e denaro. A Giarre, in provincia di Catania, i Carabinieri della Stazione locale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni, giĂ noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni. Le indagini e l’intervento a sorpresa in via Teatro. L’arresto è stato il risultato di una scrupolosa attivitĂ investigativa, durante la quale i militari avevano raccolto fondati sospetti sul coinvolgimento del ragazzo nello spaccio di droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, scoperto “appartamento segreto” di un 23enne: arrestato dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: giarre - scoperto - appartamento - segreto

Sparatoria nel chiosco di Giarre, c’è un altro capitolo: in una casa di un parente del mancato kille...; Giarre, scoperto “appartamento segreto” di un 23enne: arrestato dai Carabinieri.

Giarre . “Pizzicato” dai Carabinieri che scoprono il suo “appartamento segreto” - Non si arresta la lotta al traffico ed alla vendita di droga da parte dei Carabinieri della Stazione di Giarre che, in flagranza, sulla base degli indizi raccolti ... Come scrive libertasicilia.it