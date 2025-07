Negli ultimi mesi, il dibattito sulla condizione dei giardini Ugo Bassi è tornato al centro dell’attenzione. Sempre più cittadini segnalano il degrado crescente e chiedono interventi concreti per restituire decoro e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della città . "A distanza di poco più di un mese, nonostante l’impegno della politica locale a ripristinare il decoro nei giardini, la situazione è ancora quella". A far sentire la voce, dando anche disponibilità per migliorare la situazione del parco, è il Comitato Tutela e Salvaguardia Giardini Ugo Bassi di cui Marco Cevolani è il portavoce. "Certo, in questo mese qualcosa è stato fatto e cioè la sistemazione di alcune aiuole – dice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Giardini Bassi abbandonati, ora intervenite"