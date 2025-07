Giappone treni sospesi per l' allerta tsunami a sud di Tokyo

Servizi ferroviari sospesi e negozi chiusi mercoledì nella prefettura di Kanagawa, a sud di Tokyo, in Giappone, a causa dell’allerta tsunami emessa dall’Agenzia meteorologica giapponese. Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l’Estremo Oriente russo, in Kamchatka, provocando onde di tsunami in Giappone, alle Hawaii e in tutto il Pacifico. Finora non sono stati segnalati danni ingenti, ma le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle coste e hanno affermato che il rischio potrebbe protrarsi per più di un giorno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, treni sospesi per l'allerta tsunami a sud di Tokyo

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

Allerta tsunami in Giappone, la testimonianza: “Scossa molto forte, evacuate centinaia di migliaia di persone” - Dopo il forte sisma in Kamchatka l’allerta tsunami è stata diramata anche in Giappone. Scrive fanpage.it

