Gianluigi Nuzzi arriva la svolta inaspettata da parte di Mediaset | cosa succede

News Tv. A partire da settembre tornerà a tenere compagnia ai telespettatori del daytime di Mediaset Pomeriggio Cinque, con il passaggio di testimone da Myrta Merlino a Gianluigi Nuzzi. L’arrivo di Nuzzi ha segnato un cambio di stile verso una conduzione più sobria e giornalistica, dopo anni caratterizzati da toni più leggeri e di intrattenimento. Secondo le anticipazioni, l’ex conduttrice Myrta Merlino potrebbe limitarsi a ricoprire il ruolo di opinionista nei talk show della prossima stagione, mentre Mediaset sembra concentrata su una proposta editoriale differenti e, ultimamente, si parla anche di un riposizionamento del format. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gianluigi Nuzzi, arriva la svolta inaspettata da parte di Mediaset: cosa succede

In questa notizia si parla di: nuzzi - gianluigi - mediaset - arriva

Gianluigi Nuzzi prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque - Il giornalista Gianluigi Nuzzi rivoluziona il pomeriggio di Canale 5 con un taglio più informativo del talk show Pomeriggio 5.

Gianluigi Nuzzi, Curiosità : Ecco Perchè Ha Una Cicatrice Sul Volto! - Gianluigi Nuzzi racconta per la prima volta come si è fatto quella vistosa cicatrice sul volto. Un racconto dettagliato ed inedito! Un incidente che segna per sempre: il racconto inedito di Gianluigi Nuzzi.

Curiosità su gianluigi nuzzi e la cicatrice sul volto - Gianluigi Nuzzi, noto volto di approfondimento e cronaca nera, ha deciso di condividere per la prima volta i dettagli riguardanti una ferita visibile sul suo volto.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset la conferma di Gianluigi Nuzzi alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5. Il giornalista continuerà a condurre anche Quarto Grado su Rete 4. Merlino lascia dopo due stagioni, ma resterà in azienda. Vai su Facebook

Pomeriggio Cinque, “Nuzzi trasloca su Rete 4”, il retroscena dopo il boom delle soap turche; Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque, cosa farà Myrta Merlino a Mediaset; Palinsesti Mediaset 2025, Striscia la Notizia tagliata, Nuzzi a Pomeriggio 5, Simona Ventura al Gf. Berlusconi: «Ilary a The Couple?....

Gianluigi Nuzzi è il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque, cosa farà Myrta Merlino a Mediaset - Alla presentazione dei palinsesti Mediaset la conferma di Gianluigi Nuzzi alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5 ... Come scrive fanpage.it

Pomeriggio Cinque, “Nuzzi trasloca su Rete 4”, il retroscena dopo il boom delle soap turche - Il successo di “Io sono Farah” e “La forza di una donna” potrebbe spingere Mediaset a ripensare il pomeriggio di Canale 5 anche in autunno: cosa succede. Si legge su libero.it