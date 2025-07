Gianello su Milinkovic-Savic | Il serbo è un portiere moderno capace di capovolgere le azioni

Matteo Gianello, ex calciatore, portiere del Napoli tra le altre squadre, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole alla trasmissione radiofonica. Gianello: “ Sarà il campo a dirci quale sarà il titolare “. Così l’ex portiere del napoli: “Milinkovic-Savic o Meret? Sarà il campo a dirci quale sarà il titolare. Il serbo è un portiere moderno, capace di capovolgere le azioni da difensiva ed offensiva. Se Conte l’ha voluto è perchè vuole alzare l’asticella della squadra. Milinkovic-Savic ha una bella personalità , ma Meret ha dimostrato di poterci stare benissimo nella porta del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gianello su Milinkovic-Savic: “Il serbo è un portiere moderno, capace di capovolgere le azioni”

