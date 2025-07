Giampiero Spirito rieletto presidente Fondazione Casagit

Giampiero Spirito, 65 anni, romano, √® stato rieletto all'unanimit√† presidente della Fondazione Casagit per l'assistenza integrativa dei giornalisti italiani dal consiglio di gestione composto da Diego Longhin (Piemonte - vicepresidente, all'unanimit√†), Fausta Chiesa (Lombardia), Antonello Capone (Lombardia), Walter Nerone (Abruzzo) e Alessanda Costante, segretaria generale della Federazione della stampa italiana. Lo rende noto, in un comunicato, l'ente. "La solidariet√† √® uno dei valori principali di questo giovane ente insieme naturalmente alla tutela del patrimonio faticosamente accumulato in cinquant'anni dai soci Casagit - ha dichiarato Spirito, capo servizio di Tv2000 -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net