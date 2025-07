Dopo aver sfogliato a lungo la margherita alla ricerca del portiere ideale, la scelta del direttore sportivo Antenucci sarebbe caduta su Alessandro Giacomel (foto Caldiero). Si tratta di un estremo difensore padovano cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, da sempre uno dei migliori del panorama italiano. Peraltro, quando giocava nel vivaio del club toscano, Giacomel ha indossato due volte la maglia della Nazionale Under 18. Stiamo parlando un portiere ancora giovane (ha appena compiuto 27 anni), che con l’Eccellenza c’entra veramente poco. Basti pensare che in prima squadra ha sempre giocato in Lega Pro, con oltre 120 presenze distribuite tra Pontedera, Virtus Verona e Caldiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giacomel, ecco il futuro portiere della Spal