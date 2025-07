A vent'anni non ha mai saltato la corda, dal 2001 al 2006 non perde mai un incontro. Dall'infanzia in sovrappeso e con un padre alcolizzato al titolo mondiale dei pesi massimi leggeri: la vita e il riscatto del campione nato e cresciuto nella periferia sud di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giacobbe Fragomeni, storia di un predestinato (partito da Stadera)