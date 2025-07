Già informato Filippo Bisciglia la notizia arrivata dopo l’ultima puntata di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha ricevuto una notizia importantissima. Infatti, dopo la puntata di Temptation Island del 29 luglio e in attesa delle altre due previste nelle giornate del 30 e del 31 luglio ovviamente sempre su Canale 5, Mediaset lo avrebbe messo al corrente di una decisione pazzesca e per certi versi inevitabile. Infatti, Filippo Bisciglia probabilmente se lo aspettava ma saperlo in maniera praticamente sicura lo avrà reso molto agitato. Andiamo a vedere insieme che tipo di comunicazione è giunta al conduttore, che è molto apprezzato dai telespettatori che seguono costantemente il reality show estivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: filippo - bisciglia - notizia - puntata

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Temptation Island 2025 torna alle origini, una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria - Che estate sarebbe senza Temptation Island? Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ormai diventato un piccolo cult della stagione estiva televisiva ed è stato ovviamente riconfermato da Mediaset.

Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbilancia sulle coppie della nuova edizione e poi svela: "Maria De Filippi sa tutto" - Temptation Island sta per tornare su Canale 5. Al timone il veterano Filippo Bisciglia, che ha rotto il silenzio sui protagonisti della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni.

É successo subito dopo l'ultima puntata di Temptation Island: il gesto di Filippo Bisciglia sui social conquista tutti >> https://buff.ly/o8YBYkF Vai su Facebook

Temptation Island, le anticipazioni di Filippo Bisciglia: Fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti; Temptation Island, le pagelle: la crisi di Alessio è ridicola (3), Sonia M regina di dignità (8); Filippo Bisciglia criticato dopo Temptation Island: cosa è successo.

Temptation Island sforna star per Grande Fratello e Uomini e Donne: da Flavio a Sarah, dove li vedremo - I protagonisti dell’ultima edizione del reality di Filippo Bisciglia potrebbero proseguire la loro carriera tv in casa Mediaset: dove li rivedremo ... Segnala libero.it

Temptation Island inarrestabile: Filippo Bisciglia segna un nuovo record - Il reality show delle tentazioni supera il 30% di share Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island. msn.com scrive