Già 10 persone accolte nell' immobile confiscato di via Tavo | parte la ristrutturazione del primo piano FOTO

Da un anno il primo piano dell’immobile di via Tavo 310 ospita un progetto di Housing first per l’accoglienza di persone che vivono in estrema povertĂ e che da lì, possono ricominciare per iniziare una nuova vita. Con l’avvio dei lavori di riqualificazione del primo piano si punta ad ampliare gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: primo - piano - persone - immobile

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta la presentazione del Piano di valorizzazione delle eccellenze degli istituti agrari e alberghieri.

Osimhen Juventus, è il primo della lista e lui ha messo i bianconeri al primo posto ma… La posizione del Napoli è netta. Svelato il piano dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus, è il primo della lista: novità importanti su quello che può essere il futuro dell’attaccante.

Già 10 persone accolte nell'immobile confiscato di via Tavo: parte la ristrutturazione del primo piano [FOTO]; Pescara, al via lavori nella casa confiscata di via Tavo: accoglienza e dignità per chi vive nella povertà estrema; Immobile di proprietà comunale all’asta per 250mila euro.

Povertà estrema e senza dimora, via ai lavori al primo piano della casa di via Tavo - Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del primo piano dell’immobile di via Tavo 310, ... Segnala abruzzolive.it

Immobile di proprietà comunale all’asta per 250mila euro - L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un bando per la ... Si legge su msn.com