Volata via la prima settimana di preparazione, il GhiviBorgo continua a lavorare sul terreno dello stadio "Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano sotto la guida del giovane tecnico Corrado Ingenito, dopo la prima amichevoleallenamento di sabato scorso, che ha visto i Colchoneros giocare a Tirrenia contro il Livorno (3 a 0 per i labronici il risultato, per quello che conta nel mese di luglio), in un test piuttosto interessante, dove il trainer ha fatto ruotare tutti gli effettivi, provando schieramenti a moduli differenti, tanto per saggiare le qualità dei suoi ragazzi. Oggi seconda amichevole, a Peccioli contro il Pisa Primavera, poi sedute di allenamento fino a sabato mattina, quindi riposo e ripresa lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ghiviborgo, arrivano due giovani interessanti