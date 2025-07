Ghilardi ha lasciato Verona ora attende in Toscana | Roma nel destino

Massara si sta già muovendo su altri fronti per regalare a Gasperini nuovi innesti, ma intanto c’è da chiudere un affare Ghilardi agli sgoccioli. I segnali positivi si susseguono da giorni, con Roma e scaligeri che hanno trovato una bozza di accordo sulla base di 11 milioni, ma cosa manca per la definitiva fumata bianca? Ieri Sky Sport parlava di un piccolo bonus che ancora ballava tra i due club, ma nulla di preoccupante per l’operazione. Un ulteriore indizio infatti arriva dal fatto che il classe 2003 ha già lasciato Verona. Attualmente il giocatore si trova nella sua casa in Toscana e attende il via libera per viaggiare verso la capitale, cosa che arriverà solo dopo aver limato gli ultimi dettagli e lo scambio di tutti i documenti tra i club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ghilardi ha lasciato Verona, ora attende in Toscana: Roma nel destino

In questa notizia si parla di: ghilardi - roma - lasciato - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare - Tantissimo da fare per la Roma in questo calciomercato, e dopo tanta attesa finalmente le prime ufficialità che portano a Gasperini nuovi volti con cui lavorare.

Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì - La Roma guarda al futuro della sua difesa. Il nome nuovo per il reparto arretrato giallorosso è quello di Daniele Ghilardi, classe 2003, protagonista dell’ultima salvezza dell’Hellas Verona e punto fermo dell’Italia Under 21.

La Roma alza l’offerta per Ghilardi: le parti sono molto vicine Il Tempo (F.Biafora) La Roma entro il weekend è intenzionata a portare alla corte di Gasperini altri due colpi. Dopo l’arrivo di El Aynaoui e Ferguson, i giallorossi sono pronti ad accogliere Wesley, ch Vai su Facebook

NOI SIAMO LA ROMA? (@NOISIAMOLAROMA3) Vai su X

Ghilardi ha lasciato Verona: è in Toscana in attesa dell’ok per viaggiare verso Roma; Echeverri è l'ultima idea di Massara. Ultimi dettagli per Ghilardi; Daniele Ghilardi è ormai ex dell’Hellas, il difensore va alla Roma.

Hellas Verona, oggi si chiude per Ghilardi alla Roma - Il difensore classe 2003 è atteso nella capitale per sottoscrivere il contratto col club giallorosso sino al 30 giugno 2030. Si legge su informazione.it

Ghilardi ha lasciato Verona: è in Toscana in attesa dell’ok per viaggiare verso Roma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com