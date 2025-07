Getta una sigaretta nell' erba e provoca un incendio denunciato

Lerici (La Spezia), 30 luglio 2025 – I carabinieri forestali hanno individuato il presunto responsabile dell’ incendio boschivo che il 28 giugno, in localitĂ Camisano, nel comune di Lerici, è divampato all’interno dell’area Parco regionale Montemarcello Magra Vara, in un’area in parte coincidente con la vecchia discarica comunale. Le temperature alte, il vento e lo stato della vegetazione molto secca, avevano reso complicate le operazioni di spegnimento da parte delle diverse unitĂ di vigili del fuoco e volontari intervenuti, tanto da rendere necessario il coinvolgimento di mezzi aerei regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Getta una sigaretta nell'erba e provoca un incendio, denunciato

