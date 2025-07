Gestione dello stadio bando del Comune

Dalla fine del calcio neroverde alla chiusura dei campi da Tennis al Santa Lucia dato in gestione dal Comune alla oramai defunta societĂ San Gimignano Fc del presidente Giampiero Guerini che con poche righe social ha fatto sapere di non continuare questa esperienza e di aver concluso con il calcio e di conseguenza anche con il tennis. Il Comune (nella foro il sindaco Andrea Marrucci), evidentemente preoccupato dall’improvvisa situazione, ora scende in campo per trovare veloci soluzioni. Mettendo nero su bianco un avviso pubblico finalizzato all’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo comunale perla pratica del calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione dello stadio, bando del Comune

