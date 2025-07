Germania per ogni cittadino debito di 30mila euro L’ombra dei dazi e la previsione di altri miliardi di deficit

L’indebitamento in Germania alla fine del 2024 ha superato la soglia dei trentamila euro pro capite. A indicarlo sono i rilevamenti dell’Ufficio nazionale tedesco di statistica: la cifra esatta è di 30.062 euro per ogni cittadino e cioè 669 euro in piĂą rispetto alla fine del 2023. Quand’anche il debito pubblico statale e quello dei Länder sia statisticamente aumentato solo del 2,1%, quello dei Comuni e delle associazioni municipali è salito del 10,3%. Un freno c’è stato solo nella previdenza sociale per la quale i cittadini tedeschi alla fine dell’anno passato sono stati oberati lo 0,12% in meno pro capite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, per ogni cittadino debito di 30mila euro. L’ombra dei dazi e la previsione di altri miliardi di deficit

In questa notizia si parla di: euro - germania - ogni - cittadino

“Cosa sta facendo?” Hendrich Red Card per i capelli “Sneaky” in Francia contro la Germania Euro 2025 Quarter Final … ma Nusken è eguagliato - 2025-07-19 22:10:00 Ecco quanto riportato poco fa: La Germania fece iniziare un incubo al quarti di finale del 2025 femminile euro contro la Francia quando il difensore Kathrin Hendrich ha concesso una penalità da cui Les Bleues ha segnato e veniva espulso per un tiro di capelli in Basilea.

Germania-Ucraina, patto sulle armi: 5 miliardi di euro per missili e sinergie industriali - La Germania investirĂ 5 miliardi di euro in Ucraina per rafforzare la capacitĂ di produzione di missili a lungo raggio da parte del Paese esteuropeo tramite il suo sistema militare-industriale.

Euro U.21: Italia eliminata, in semifinale la Germania - L'Italia esce dall' Europeo Under 21, sconfitta nel quarto di finale dalla Germania, 3-2 ai tempi supplementari.

Il salario minimo in Germania ammonta oggi a 12,82 euro lordi all'ora, ma pochi giorni fa la commissione di esperti ha fornito queste indicazioni alla politica: - un aumento a 13,90 euro da gennaio 2026; - un aumento a 14,60 euro da gennaio 2027. Ora tocca a Vai su Facebook

La Ragioneria generale dello Stato, in un focus intitolato ai «Confronti internazionali», affianca i numeri chiave della nostra Pa a quelli di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e della Ue a 27 Paesi. "Confermando che l’immagine dell’amministrazione pub Vai su X

Germania, per ogni cittadino debito di 30mila euro. L’ombra dei dazi e la previsione di altri miliardi…; Pensione a sei anni: la Germania pensa al fondo per bambini e ragazzi; La Germania non assicura un’entrata minima di 950€ a ogni persona.

Germania, per ogni cittadino debito di 30mila euro. L’ombra dei dazi e la previsione di altri miliardi di deficit - La Germania affronta una crisi economica con debiti comunali in aumento del 10,3% e nuovi deficit previsti fino al 2029 ... Come scrive ilfattoquotidiano.it