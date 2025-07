Geraint Thomas saluta il Tour | Quel bambino da Cardiff che sognava di partecipare

Bologna, 30 luglio 2025 – Due podi al Giro, tre podi al Tour con una vittoria nel 2018. Geraint Thomas è stato grande protagonista delle corse a tappe e non solo, ma anche per lui l'età ha presentato il conto e a 39 anni è tempo di dire basta. Il gallese della Ineos ha disputato il suo ultimo Tour de France, lui che vi debuttò nel 2007 con l'allora Team Barloworld. Sembra passato un secolo. Eppure, da Cardiff, terra non certo foriera di grandi campioni nel ciclismo, quel giovane ragazzino si è spinto fino ai massimi livelli, ottenendo anche un secondo e un terzo posto al Giro (2023 e 2024) e pure al Tour, con l'ultimo podio nel 2022.

