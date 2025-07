George Lucas ha battuto un record di presenze al Comic-Con e senza parlare di Star Wars

Al San Diego Comic-Con 2025, George Lucas ha mostrato al mondo di essere molto più del creatore di Star Wars, con il suo Lucas Museum of Narrative Art che riscrive la sua eredità , celebrando l'arte popolare come linguaggio universale. Non capita spesso che un autore riesca a superare la fama della propria opera più celebre, ma George Lucas, con apparente serenità e grande visione, è riuscito in questa impresa rara. La sua partecipazione al San Diego Comic-Con 2025 ha rivelato una nuova missione: non più solo "il padre di Star Wars", ma promotore e custode dell'immaginario collettivo popolare. George Lucas ridefinisce se stesso oltre Star Wars Alla sua prima apparizione al San Diego Comic-Con, George Lucas non ha parlato né di Jedi né di imperi galattici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - George Lucas ha battuto un record di presenze al Comic-Con e senza parlare di Star Wars

