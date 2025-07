Gentile senza filtri | Con Boniperti Douglas Luiz non sarebbe più rientrato Mercato? Quello sarebbe un colpo da vera Juventus

Gentile senza filtri: «Con Boniperti Douglas Luiz non sarebbe piĂą rientrato. Sul calciomercato dico questo». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Claudio Gentile, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato con luciditĂ e toni critici l’attuale momento della Juventus. L’ex difensore bianconero ha puntato il dito sul comportamento poco professionale di Douglas Luiz, reduce da un rientro in ritardo alla Continassa, e ha espresso perplessitĂ anche sulla gestione di Dusan Vlahovic, ritenendo necessaria maggiore chiarezza sul suo futuro. Gentile ha poi evidenziato la distanza che separa oggi la Juve da club come Inter  e Napoli, parlando di un divario strutturale e tecnico che la dirigenza bianconera dovrĂ colmare con scelte forti e coerenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gentile senza filtri: «Con Boniperti Douglas Luiz non sarebbe piĂą rientrato. Mercato? Quello sarebbe un colpo da vera Juventus»

In questa notizia si parla di: sarebbe - gentile - filtri - boniperti

Giuli: “Sì a una via per Gentile a Firenze, sarebbe una scelta di pacificazione” - Firenze, 10 maggio 2025 – “La Firenze, quella vera, con Eike Schmidt e Simone Verde ha rilanciato gli Uffizi.

Gentile consiglia Conte: «Non so dove andrà , ma io gli auguro una cosa per questo motivo». Poi sul futuro prossimo della Juve: «Senza Champions sarebbe come una retrocessione» - di Redazione JuventusNews24 Gentile si è espresso sul futuro di Antonio Conte e su quello della Juve senza Champions League: le sue parole.

Gentile: "Juve, per lo scudetto serve un miracolo. Douglas? Con Boniperti non sarebbe tornato..." - L’ex difensore, Campione del Mondo nel 1982, va in pressing sui bianconeri: "Prendano Tonali o Donnarumma.

Gentile sulla Juventus: «Deludente, soffro e spengo la tv. Giuntoli ha fatto errori. Conte bis? Conosce il dna del club».