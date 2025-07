Gentile | Juve per lo scudetto serve un miracolo Douglas? Con Boniperti non sarebbe tornato

L’ex difensore, Campione del Mondo nel 1982, va in pressing sui bianconeri: "Prendano Tonali o Donnarumma. Manca la fissa per la vittoria: spero in Chiellini. Vlahovic con l'Avvocato non sarebbe mai stato un caso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gentile: "Juve, per lo scudetto serve un miracolo. Douglas? Con Boniperti non sarebbe tornato..."

Giuli: “Sì a una via per Gentile a Firenze, sarebbe una scelta di pacificazione” - Firenze, 10 maggio 2025 – “La Firenze, quella vera, con Eike Schmidt e Simone Verde ha rilanciato gli Uffizi.

Gentile consiglia Conte: «Non so dove andrà , ma io gli auguro una cosa per questo motivo». Poi sul futuro prossimo della Juve: «Senza Champions sarebbe come una retrocessione» - di Redazione JuventusNews24 Gentile si è espresso sul futuro di Antonio Conte e su quello della Juve senza Champions League: le sue parole.

Gattuso fa visita all’Inter: il c.t. della Nazionale è passato anche da Appiano Gentile ? Vai su Facebook

