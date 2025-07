Gennaro Sangiuliano no del Senato al processo per peculato per le chiavi d' oro di Pompei ricevute dal sindaco e donate alla Boccia

Con 112 voti favorevoli e 57 contrari mercoledì 30 luglio 2025 l'aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro della Cultura per il presunto reato di peculato

Il tribunale dei ministri insiste ancora su Sangiuliano e Boccia. E chiede al Senato l’autorizzazione a procedere per peculato dell’ex ministro - Il tribunale dei ministri di Roma non si arrende e riprova a dare la caccia ufficiale alle chat whatsapp fra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la sua mancata consulente Maria Rosaria Boccia.

Il Senato salva Gennaro Sangiuliano: niente processo per peculato per la chiave d’oro di Pompei - Niente processo per l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’aula del Senato ha votato a maggioranza contro l’ autorizzazione a procedere per il reato di peculato in merito alla vicenda della chiave d’onore della città di Pompei.

Caso Sangiuliano, Senato nega autorizzazione a procedere per peculato contro l’ex ministro - L’Aula del Senato ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

