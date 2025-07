Gen v presenta un classico personaggio degli x-men per una grande sfida con homelander nella stagione 5 di the boys

La serie Gen V si prepara a introdurre un nuovo personaggio ispirato ai classici eroi degli X-Men, che potrebbe diventare uno dei principali antagonisti di Homelander nella quinta stagione di The Boys. Prima dell'atteso ritorno della saga, la produzione sta sviluppando la seconda stagione di Gen V, che sembra voler ampliare il proprio orizzonte narrativo, collegandosi sempre più con l'arco principale del franchise. Questo approfondimento porterà probabilmente a numerosi sviluppi chiave per le trame future. espansione e sviluppi narrativi in gen v stagione 2. Nella prima stagione, l'attenzione era focalizzata sui giovani supereroi dell'Università di Godolkin, con una narrazione autoconclusiva.

In questa notizia si parla di: stagione - personaggio - homelander - presenta

