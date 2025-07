Gdf interdizione temporanea per due funzionari del Comune di Cava

Tempo di lettura: < 1 minuto Rivelazione di segreto d’ufficio e falso in atto pubblico fidefaciente: sono le accuse dalle quali dovranno difendersi due funzionari del comune di Cava De’ Tirreni, che oggi sono stati sospesi per la durata, rispettivamente, di mesi 12 e di mesi 6 dagli uffici pubblici. L’indagine che ha visto al lavoro la Guardia di Finanza, e la Procura della Repubblica di Nocera inferiore, guidata da Roberto Lenza ha provveduto ad approfondire le modalità con cui erano stati operati dal Comune di Cava De’ Tirreni due affidamenti diretti riguardanti l’acquisto di n. 4 autovetture di servizio della Polizia Municipale Le Fiamme Gialle, secondo la ricostruzione, hanno accertato che il responsabile del procedimento di acquisto, con il supporto diretto di altro funzionario addetto all’istruttoria, aveva aggiudicato la fornitura pubblica in violazione delle norme di settore, peraltro a favore di un soggetto suo congiunto, titolare di un concessionario auto avente sede sul territorio salernitano, cui peraltro erano stati precedentemente indicati le specifiche tecniche relative all’ordine di acquisto che sarebbe stato poi caricato dall’Ente Locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gdf, interdizione temporanea per due funzionari del Comune di Cava

In questa notizia si parla di: funzionari - comune - cava - interdizione

