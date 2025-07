Gdf Caserta dona attrezzature sequestrate alla Protezione Civile

Tempo di lettura: < 1 minuto Attrezzature per la manutenzione delle aree verdi (decespugliatori, motoseghe, elettroseghe, tagliasiepi, oli combustibili ed accessorivari), sequestrate a Sessa Aurunca, nel Casertano, nel corso di una attività di polizia giudiziaria, sono state cedute dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza Caserta alla Protezione Civile; la cessione per fini istituzionali è stata autorizzata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le attrezzature erano state sequestrate dai finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca ad un commerciante di Teano, perché ritenute oggetto di un furto perpetrato nei confronti di nota casa produttrice per un valore di diverse migliaia di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gdf Caserta dona attrezzature sequestrate alla Protezione Civile

