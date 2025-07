Gaza Tajani | Inaccettabile l' attacco alle comunità cristiane palestinesi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Il tentativo di attaccare le comunità cristiane palestinesi è inaccettabile, perché i cristiani rappresentano un elemento di stabilità e di equilibrio in tutto il Medio Oriente.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del Mimit. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Soldati israeliani sparano su delegazione Ue a Jenin. Tajani: “Inaccettabile” - Fonti riferiscono ad Al Jazeera che le forze dell’esercito israeliano ( Idf ) hanno aperto il fuoco su una delegazione diplomatica europea in visita al campo di Jenin, in Cisgiordania.

Jenin, l'Idf spara in aria durante visita di una delegazione Ue. Poi si scusa. Coinvolto vice console italiano. Tajani: «Inaccettabile» - L'esercito israeliano: i diplomatici erano in area non autorizzata. L'Anp: erano impegnati in una missione ufficiale

L’esercito israeliano spara a una delegazione Ue in Cisgiordania, poi si scusa. Tajani: “inaccettabile” - L’esercito israeliano ha sparato contro una delegazione dell’Unione europea in visita nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata: l’incidente, che non ha provocato né danni né vittime, è avvenuto vicino al campo profughi di Jenin e ha coinvolto anche il vice console d’Italia a Gerusalemme, Alessandro Tutino, che secondo la Farnesina “sta bene” e che figurava “fra i diplomatici” parte della delegazione.

Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha risposto direttamente - senza fare nomi - a Meloni e Tajani e al loro sciagurato loro No al riconoscimento dello Stato di Palestina. A chi gli ha chiesto se anche lui considerasse “prematuro” e “contropr Vai su Facebook

